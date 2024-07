To już półfinał "Projektu Lady", poprzednio odpadły Roksana i Marta. O wejście do finałowej trójki walczą cztery dziewczyny. Za wszystkie trzyma kciuki Małgorzata Rozenek i denerwują ją głupie błędy przyszłych dam. Prowadząca ,,Projekt Lady" wspiera uczestniczki i chce dla nich jak najlepiej. Często służy pomocą, rozmową, by ustrzec je przed popełnianiem wciąż tych samych błędów. Ale nie zawsze się da, dlatego gdy potrzebny jest zimny prysznic, funduje go dziewczynom. Tym razem, podczas półfinałowej eliminacji chce potrząsnąć Agatą, by wzięła się w garść. Dziewczyna ma duże szanse na wygraną, a jednak ciągle popełnia głupie błędy, przez co Rozenek się zdenerwowała.

Zobacz fragment 8. odcinka, który już w poniedziałek 22 sierpnia.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek też popełnia błędy, jako dama. A wytknęła jej to Irena z Projektu Lady

Agata z Projekt Lady.

Patrycja nadal jest w programie Projekt Lady

Czy Projekt Lady wygra Angela?

W Projekt Lady nadal jest też Pamela.