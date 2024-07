Zosia Zborowska w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak jej rodzice Wiktor Zborowski oraz Maria Winiarska, oceniają jej pracę i czy wspierają jej poczynania zawodowe, obecnie te związane z pracą w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Moi rodzice zawsze we wszystkim mnie wspierali. Czy to było związane z zawodem, czy nie. Oczywiście odradzali mi, żebym poszła w ich ślady zawodowe, ponieważ wiedzą, jaki to jest trudny zawód. Ja teraz też już wiem - powiedziała Zosia Zborowska.