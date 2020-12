Anna Matyasek i Ivan Yevtushenko poznali się na planie "Hotelu Paradise 2", a dzisiaj nie wyobrażają sobie bez siebie życia! Kilka dni po finale show oficjalnie ogłosili, że są w związku i podzielili się z fanami romantycznym wideo!

Tych dwoje sparowało się ze sobą niemalże na starcie programu, jednak chwilowe kryzysy sprawiły, że nie do końca było wiadomo, jak potoczą się ich losy po programie. Na szczęście dla Ani i Ivana "Hotel Paradise 2" był dopiero wstępem do wielkiej miłości! Pamiętacie, jak to wszystko się zaczęło? Sprawdźcie się w naszym quizie, aby przekonać się jak dużo wiecie o tej parze!

Zobacz także: "Hotel Paradise" 2: Ania rzuciła wszystko i przeprowadziła się do Ivana! Zdradziła, ile musiała poświęcić!