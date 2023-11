8 marca na antenie Telewizyjnej Jedynki zadebiutował nowy program "To był rok!" Od tamtej chwili widzowie mogli zobaczyć trzy odcinki show z udziałem Marzeny Rogalskiej, Anny Muchy i Antka Królikowskiego. Do tej pory "To był rok!" był emitowany w piątkowe wieczory o godzinie 20:35, ale jak informuje portal wirtualnemedia.pl, władze TVP podjęły decyzję o zmianie pory emisji programu. Już w kwietniu show nie będzie pokazywane w piątki!

Reklama

"To był rok!" zastąpi "Sanatorium miłości"

Według doniesień portalu stacja przeniosła emisję programu na niedzielne wieczory. Zmieniła się również godzina emisji show - od 7 kwietnia "To był rok!" będzie się rozpoczynał o godzinie 21:15. Oznacza to, że nowy program zastąpi znikające "Sanatorium miłości". Ostatni odcinek programu prowadzonego przez Martę Manowską zobaczymy w niedzielę 31 marca, a już tydzień później o tej porze zostanie wyemitowany kolejny odcinek "To był rok!".

Przypominamy, że w każdym odcinku show "To był rok!" widzowie mogą przenieść się w czasie, od lat 60. ubiegłego wieku do początku XXI wieku. W programie uczestnicy wspominają m.in. kultowe filmy i przeboje z danego roku. Gwiazdy sprawdzają, co zapamiętały ze swojego dzieciństwa.

Oglądacie "To był rok!"?

Materiały prasowe

W niedzielne wieczory program zastąpi "Sanatorium miłości"

ONS.pl

Reklama

Zobacz także: Tak wyglądał pierwszy odcinek nowego show TVP "To był rok!"! Ania i Marek czy Antek i Wanda? Kto poradził sobie lepiej? Głosujcie!