Program "Kocham Cię, Polsko" okazał się hitem TVP2! Powracające na antenę show z nową prowadzącą, oraz z nowymi kapitanami drużyn przyciągnęło przed telewizory miliony widzów. Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl, program oglądało średnio 2,09 mln widzów czyli o 260 tysięcy osób więcej niż jesienią 2012 roku, w trakcie emisji 8. sezonu. Taki wynik daje TVP2 pozycję lidera na rynku telewizyjnym w czasie trwania programu. Sytuacja zmienia się jednak w grupie komercyjnej - TVP2 znalazła się w niej na trzecim miejscu. Wpływy z reklam przyniosły stacji 5, 18 mln złotych.

Największym zainteresowaniem widzów cieszył się drugi odcinek programu "Kocham Cię, Polsko. W show pojawili się wówczas aktorzy z seriali "M jak miłość" oraz "Rancza". Władze Telewizji Publiczne są zadowolone z takich wyników i już zastanawiają się nad kontynuacją formatu. Jesienią o tej porze, co "Kocham Cię, Polsko" będzie emitowany program "The Voice of Poland", wiec show o Polsce i Polakach wróci na antenę prawdopodobnie dopiero na wiosnę.

Chcielibyście, żeby program "Kocham Cię, Polsko" z Barbarą Kurdej-Szatan, Maciejem Musiałem i Tomaszem Kammelem doczekał się kolejnej edycji?

Oglądaliście program Kocham Cię, Polsko?