Przed nami ćwierćfinał programu "Dance, dance, dance". W grze pozostały już tylko trzy pary: Patricia i Victoria Kazadi, Kasia Dziurska i Emil Gankowski oraz Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Wygląda na to, że ostatnia dwójka w tym tygodniu wyjątkowo czuła presję. Podczas treningów dochodziło między nimi do nieprzyjemnych spięć. Czy to wpłynie na ich związek? Jak poradzą sobie podczas występu w ćwierćfinale?

Przekonamy się o tym już w sobotę o godzinie 20.05. Co ciekawe, w tym tygodniu wszyscy uczestnicy zatańczą solówki! Będzie się działo!

Oto wszystkie pary, które zobaczymy w ćwierćfinale

