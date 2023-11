Przed nami półfinał "The Voice Senior"! Już w najbliższą sobotę, 21 grudnia, Telewizyjna Dwójka wyemituje wyjątkową odsłonę muzycznego talent show. Okazuje się bowiem, że z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia producenci zadbali o świąteczny klimat w programie i wszyscy uczestnicy zaśpiewają piosenki, które kojarzą się ze świętami i zimą. Usłyszymy m.in. „Na Całej Połaci Śnieg” z repertuaru Kaliny Jędrusik”, „White Christmas” Binga Crosby’ego, „Dzień Jeden w Roku” Czerwonych Gitar oraz kolędy „Gdy Śliczna Panna” i „Lulajże Jezuniu”.

Co więcej, w świątecznej odsłonie "The Voice Senior" pojawią się również wytkątkowi goście. W show zobaczymy jurorów, prowadzących i uczestników "The Voice Kids"! Zobaczcie zwiastun wielkiego półfinału "The Voice Senior"! Kto przejdzie do finału? Tego dowiemy się już w sobotę wieczorem! Show ruszy o godzinie 20:05 oczywiście w TVP2.

