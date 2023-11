Przed nami finał "Dance, Dance, Dance"! Ostatni odcinek rozrywkowego programu zobaczymy już w niedzielę, 21 kwietnia, na antenie TVP2 o 20:55. Taneczne show okazało się hitem stacji. Kto wygra program? W finale zmierzą się ze sobą dwie pary: Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski oraz siostry Kazadi - Patricia i Wiktoria.

Reklama

Do tej pory to jurorzy decydowali o losie każdej z par w programie. Im mniej punktów przyznali jurorzy, tym mniejsze szanse pary miały na awans do kolejnego odcinka. I choć Kasia Dziurska była ulubienicą widzów, trenerka pożegnała się z programem przed finałem, bo wraz ze swoim partnerem Emilem dostali najmniej punktów. W finale zasady się jednak mocno zmienią. To widzowie zdecydują o tym, kto wygra show! Posłuchajcie, co Ida Nowakowska powiedziała nam o ostatnim odcinku show!

Kto wygra program?

Instagram

Reklama

Zobacz także: Wiemy, co siostry Kazadi zatańczą w finale "Dance, Dance, Dance"! Czy pokonają Wiktorię i Adama?