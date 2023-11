Madzia i Oleg to para, która poznała się w programie "Big Brother". Między nimi nie od razu narodziło się uczucie. Madzia Wójcik trzymała bowiem młodszego od siebie kolegę na dystans. Jednak z czasem uznała, że warto dać mu szansę. Czy w obecnej edycji "Big Brothera" również zanosi się na jakiś romans? Spytaliśmy o to prowadzącą show, Gabi Drzewiecką. Zobaczcie, co nam zdradziła!

EastNews

