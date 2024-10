Za nami już siódmy odcinek randkowego programu "Moja mama i twój tata", który wywołał ogromne emocje, za sprawą jednego z uczestników. Sławomir zaskoczył wszystkich, a to, co zrobił, spotkało się z ogromną krytyką. Gorzkich słów nie szczędził również jego syn, który stwierdził, że "by strzelił go w pysk". Również uczestnicy programu byli oburzeni, a ich słowa nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

Uczestnicy "Moja mama i twój tata" krytykują zachowanie Sławomira względem Ani

Mimo że program "Moja mama i twój tata" dopiero niedawno zagościł na antenie Polsatu, to ma już liczne grono widzów, którzy z zaciekawieniem przyglądają się perypetiom uczestników poszukujących miłości. W szóstym odcinku willę musiał opuścić jeden z panów, a teraz przyszedł czas na pożegnanie jednej z uczestniczek. Katarzyna Cichopek tę decyzję pozostawiła panom, którzy mieli zdecydować, która z pań ma opuścić program. To jak się zachował w tej sytuacji Sławomir, oburzyło wszystkich i wywołało wielkie poruszenie nie tylko wśród widzów, ale również samych uczestników, którzy nie szczędzili mu gorzkich słów.

Nikt nie spodziewał się bowiem tego, że Sławomir będzie chciał wyrzucić Annę z "Moja mama i twój tata"!

Chcesz, żebyśmy usunęli twoją dziewczynę? - pytali panowie z niedowierzaniem.

Sławomir nie pozostawił żadnych wątpliwości na to pytanie i stanowczo odpowiedział "tak".

Jestem zmęczony tą relacją (...) ona jest zaprogramowana na mnie, a ja tego nie udźwignę i nie chce tego dźwigać - stwierdził Sławomir.

Pozostali uczestnicy byli w szoku i nie mogli uwierzyć w to, że mężczyzna zachował się w taki sposób.

Czemu nie powiedziałeś jej to w oczy, tylko mówisz to nam (...) tak się zachowywałeś, że jesteśmy zaskoczeni tym, co mówisz. Jeszcze przed chwilą leżałeś z nią pod kocykiem. - zauważyli.

mat. prasowe Moja mama i twój tata

Krzysztof zauważył, że zachowanie Sławomira jest paskudne.

To jest paskudne, co on zrobił (...) stracił w mojej opinii, jako dżentelmen tym, że chciał się posłużyć nami, by zerwać ze własną dziewczyną - powiedział.

Niewyjaśnionych spraw się tak nie załatwia (...) Uważam, że jesteśmy osobami dorosłymi, musimy się wykazać klasą i takie rzeczy potajemne nie wchodzą w grę - wtórował mu Szymon.

Krzysiek dodał, że to jak mogła w tej sytuacji poczuć się Ania, jest "poniżej jakiśkolwiek norm społecznych".

Sławek naprawdę stracił w moich oczach (...) Jak można być takim perfidnym, przecież Anka naprawdę w nim się zabujała - nie krył oburzenia Krzysiek.

Również Ania, gdy dowiedziała się o całej sytuacji, nie umiała ukryć emocji.

Jak można być takim człowiekiem, że być ze mną i głosować, żebym wyleciała z programu? - oceniła Ania.

A Wy, co myślicie?

