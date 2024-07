Polsat w tym roku może mówić o świetnej passie. Każdy z jego programów okazała się wielkim telewizyjnym hitem, na czele z "Tańcem z Gwiazdami", który zawsze przyciągał ponad 3 miliony widzów. Półfinałowy odcinek obejrzała zaś rekordowa liczba osób. Przypomnijmy: Sukces "Tańca z gwiazdami". Rekordowa oglądalność półfinałowego odcinka

Nic dziwnego, że stacja natychmiast podjęła decyzję o losach programów. Jak się okazuje, już wiosną zobaczymy trzecią edycję "Tańca z Gwiazdami" oraz czwartą edycję "Top Chefa", w którym skład jurorów pozostanie bez zmian. Oba programy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem widzów, nikogo więc nie dziwi ich kontynuacja. Co więcej - szykuje się również 9. już edycja "Must Be The Music", o czym poinformowała Paulina Sykut wczoraj podczas półfinału.

Na które z show czekacie najchętniej?

