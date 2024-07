Wszystko wskazuje na to, że Jacek Kurski zostanie nowym prezesem TVP, a jego nominacja będzie ogłoszona już dziś. Tomasz Lis spytał na Twitterze polityka PiS, czy jest szansa na to, aby jego program "Tomasz Lis na żywo" utrzymał się na antenie. Jaka będzie decyzja nowego prezesa?

Tomasz Lis chce utrzymać program w TVP?

Nominacja Jacka Kurskiego na nowego prezesa TVP jest sporym zaskoczeniem, ale zmiany na Woronicza są nieuniknione. Krążą plotki na temat tego, że z pracą ma pożegnać się kilku czołowych dziennikarzy, a wśród nich znajdą się m. in. Piotr Kraśko i Tomasz Lis, który sam potwierdził te doniesienia. Jego program "Tomasz Lis na żywo" wzbudza wiele emocji i dziennikarz nieraz naraził się obecnemu rządowi swoimi poglądami. Cały czas ma jednak nadzieję na to, że uda mu się zatrzymać program na wizji przynajmniej do końca miesiąca, a na Twitterze nie omieszkał zapytać o to Jacka Kurskiego:

Dobra, Jacek, to mam ten program w poniedziałek czy nie? Tylko, po starej znajomości, daj mi znać ciut wcześniej.

Jak myślicie - Tomasz Lis utrzyma swój program w TVP?

