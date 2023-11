1 z 5

Michał Szpak uczy się u Tomasza Kammela

Tomasz Kammel uczy Michała Szpaka, informuje "Fakt". Okazuje się, że nowy trener "The Voice of Poland" stresuje się występami przed kamerą, przez co nie zawsze prezentuje się w programie tak, jakby tego chciał. Miał to zauważyć Tomasz Kammel, prowadzący muzyczny reality-show TVP, który zaproponował koledze pomoc. Kammel jest prezenterem telewizyjnym z wieloletnim doświadczeniem. Doskonale zna kulisy pracy przed kamerą i zawsze wypada perfekcyjnie. Nic dziwnego, że Michał Szpak przyjął propozycję dziennikarza i postanowił nieco podszkolić się u boku jednego z najlepszych prezenterów w Polsce.

Jak wyglądają lekcje, które Michał Szpak pobiera u Tomasza Kammela?

