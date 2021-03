To już koniec trzeciego sezonu "Sanatorium miłości"! W niedzielę 7 marca widzowie zobaczą ostatni odcinek hitowego programu prowadzonego przez Martę Manowską. Co wydarzy się w wielkim finale? Czy uczestnicy show znaleźli miłość? Tego dowiemy się już wkrótce. Teraz zapraszamy Was do udziału w naszym quizie z wiedzy o trzecim sezonie "Sanatorium miłości"! Oglądaliście wszystkie odcinki programu? Sprawdźcie, jak dobrze znacie uczestników show.

Rozpoczynamy!

