W najbliższym odcinku "The Voice of Poland" poznamy Dorotę Kaczmarek, która jako nastolatka zachorowała na depresję - dziewczyna omal nie przypłaciła tego życiem. Dziś, po latach od traumatycznych wydarzeń Dorota Kaczmarek walczy o spełnienie muzycznych marzeń w hitowym show TVP2. Dziewczyna zdecydowała się również podzielić swoją dramatyczną historią. Aż trudno powstrzymać łzy...

"The Voice of Poland": Dorota Kaczmarek próbowała popełnić samobójstwo

Dorota Kaczmarek przygodę z muzyką rozpoczęła jako kilkuletnia dziewczynka. Na scenie zawsze czuła się jak ryba w wodzie, a jej talent wielokrotnie doceniano podczas konkursów muzycznych. Jednak wszystko zmieniło się, gdy uczestniczka "The Voice of Poland" zachorowała na depresję. Miała wtedy 16 lat.

- Były okresy, kiedy byłam duszą towarzystwa, a były też takie, że bałam się ludzi i nie potrafiłam z nimi rozmawiać. Moje poczucie własnej wartości, świadomość tego, że mam talent, były na poziomie zerowym - wspomina trudny okres w życiu Dorota Kaczmarek.

Niestety, zły stan zdrowia się pogłębiał i doprowadził do tragedii...

- Nienawidziłam siebie… To, jaką jestem osobą. Nie chciałam wsparcia. Chciałam wtedy zniknąć po prostu. To wszystko doprowadziło do tego, że próbowałam odebrać sobie życie. Rzuciłam się pod pociąg… - wyznaje Dorota.

Kilkanaście miesięcy po traumatycznym wydarzeniu, dzięki profesjonalnej pomocy, Dorota zapragnęła żyć na nowo. Dziś spełnia swoje marzenia w programie "The Voice of Poland". Dziewczyna zaśpiewa utwór „List” z repertuaru Kamila Bednarka. Czy uda się jej przejść do kolejnego etapu programu? Odpowiedź o godzinie 20:00 w TVP2. Tymczasem obejrzyjcie wideo powyżej, aby poznać bliżej historię Doroty.