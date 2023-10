Przed nami kolejny odcinek "The Voice of Poland". Już w najbliższą sobotę, 30 października, widzowie Telewizyjnej Dwójki będą mogli zobaczyć ostatnie bitwy w dwunastej edycji muzycznego talent-show. Wśród osób, które zaprezentują się na scenie będą Karolina Mirek i Daniel Jodłowski z drużyny Justyny Steczkowskiej.

Reklama

Niestety, podczas prób Justyna Steczkowska nie była zachwycona ich występem. Trenerka nie mogła słuchać fałszującej uczestniczki!

Nieeee! Stop, stop! Jezu!- przerwała występ rozczarowana Justyna Steczkowska. Te góry, to jest żyleta. I to fajnie, ale one muszą być tak jak żyleta czyściutkie! Musisz śpiewać czysto. Jeśli nie jesteś pewna jakiegoś dźwięku, lepiej go nie zaśpiewać, niż zaśpiewać nieczysto, bo będę cię musiała wyrzucić- mówiła do Karoliny.

Zobaczcie fragment nowego odcinka "The Voice of Poland"! Justyna Steczkowska miała uwagi również do Daniela - sprawdźcie, co powiedziała podczas prób.

Zobacz także: "The Voice of Poland": Internauci krytykują Sylwię Grzeszczak i występ duetu z jej drużyny!

Jan Bogacz / TVP