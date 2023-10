"Taniec z Gwiazdami": Jacek Jeschke miał wypadek w domu rodzinnym Sylwii Bomby!

Jacek Jeschke odwiedził rodzinne strony Sylwii Bomby, by nagrać materiał do 3. odcinka "Tańca z Gwiazdami". Nie spodziewał się, że w domu tanecznej partnerki może go spotkać coś takiego!