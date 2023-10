Edyta Herbuś w rozmowie z reporterką Party.pl skomentowała swój ewentualny powrót do "Tańca z Gwiazdami". Piękna tancerka właśnie dzięki występom w tanecznym show rozpoczęła swoją przygodę w show-biznesie, ale już od kilku lat nie pojawia się w "Tańcu z Gwiazdami". Ostatnio Edyta Herbuś pojawiła się na planie programu, żeby kibicować uczestnikom najnowszej edycji, a my zapytaliśmy, kogo wspiera najbardziej i czy zdecyduje się kiedyś na powrót do hitu Polsatu.

Edyta Herbuś nie ukrywa, że całkiem niedawno otrzymała propozycję udziału w "Tańcu z Gwiazdami" i nie wyklucza, że być może kiedyś zobaczymy ją w tanecznym show.

- Ja mam taniec cały czas we krwi- wyznała tancerka.

Posłuchajcie, co jeszcze powiedziała nam Edyta Herbuś!

