Dawid Kwiatkowski wspierał w finale "Tańca z Gwiazdami" Natalię Szroeder! Jeden z najpopularniejszych artystów w Polsce, w "Tańcu z Gwiazdami" mocno kibicował koleżance. A jego pomoc mogła przyczynić się do jej zwycięstwa.

Dawid Kwiatkowski zamieścił na swoim profilu na Instagramie screena, na którym widać, że wysyła smsy na Natalię Szroeder i Jana Klimenta w finale show. Zachęcił też do tego, aby jego fani zrobili to samo. I nie mamy wątpliwości, że to pomogło Natalii i Janowi zwyciężyć w show. Nie jest tajemnicą, że Dawid ma ogromną rzeszę bardzo oddanych fanów i na pewno wielu z nich posłuchało tego apelu.

Taki post zamieścił na swoim profilu:

Ale nie ma się co dziwić, że aż tak bardzo się zaangażował w głosowanie. Szroeder naprawdę zaczarowała wszystkich swoim tańcem.

Natalce jeszcze raz bardzo gratulujemy!

Dawid Kwiatkowski głosował na Natalię SzroederNatalia Szroeder i Jan Klimet wygrali Taniec z Gwiazdami

