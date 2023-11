W miniony piątek Justyna Żyła odpadła z programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Występy byłej żony skoczka wzbudzały sporo emocji wśród widzów. Gorzkich słów nie szczędziło jej jury, głównie Iwona Pavlović! Co o byłej uczestniczce myślą koledzy i tancerze tej edycji? Kilka słów przed kamerą Party.pl powiedziała Paulina Biernat, która prowadzi teraz Qczaja do zwycięstwa!

Koniecznie posłuchajcie, co o Justynie Żyle myśli tancerka. Zgadzacie się z jej opinią?

