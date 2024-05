Jarek z "Chłopaków do wzięcia" pokazał, jak mieszka po rozstaniu z żoną. Uczestnik popularnego show wynajmuje dwupokojowe mieszkanie w domku jednorodzinnym. Wiemy, w jakich warunkach mieszka.

Reklama

Tak mieszka Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" po rozstaniu z żoną

To już jest oficjalnie! Jarek ponownie jest "chłopakiem do wzięcia" i ogłosił, że poszukuje swojej drugiej połówki. Uczestnik show rozstał się ze swoją żoną, która podobno razem ze swoją rodziną traktowała go jak "skarbonkę". Po nagraniu, które zostało opublikowane na TikToku Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" tłumaczył się, czemu rozstał się z żoną, twierdząc, że "nie dało się wytrzymać". Na szczęście Jaruś nie został sam i pomaga mu przyjaciel, który również publikuje nagrania na swoim profilu. Tomek ogłosił również, że poszukuje dla swojego przyjaciela nowej partnerki. Musi ona jednak spełniać pewne kryteria.

Jarek szuka teraz kobiety fajnej, mądrej przede wszystkim i musi mieć ta kobieta wigor, żeby mu powiedziała: ''do pracy''. Żarty się skończyły, a ja też nie jestem skarbonką. W jakiś sposób mu pomogłem, teraz ma piękny dom, będzie sobie wynajmował na dole — powiedziała Tomek, kolega Jarka.

Chłopaki do wzięcia/Polsat Play

Przyjaciel Jarusia z "Chłopaków do wzięcia" opublikował nagranie razem z nim na swoim TikToku, na którym poinformował, że uczestnik show wynajmuje mieszkanie u jego kolegi. Pokazał również, jak wygląda dom oraz zdradził, że Jaruś ma do dyspozycji dwa pokoje.

Dałem mu wędkę, a nie rybę. Zobaczcie, jaki ma piękny dom. Tutaj będzie sobie wynajmował ten dom, na dole jest jego mieszkanie, dwa pokoiki piękne u mojego serdecznego kolegi z dawnych lat — powiedziała kolega Jarka.

Internauci są mocno poruszeni sytuacją Jarusia i wciąż dopytują, co się stało z jego socjalnym mieszkaniem, w którym mieszkał przed małżeństwem. W komentarzach wyszło na jaw, że postanowił je zdać.

Szkoda mi Jarusia miał swoje mieszkanko, małe, skromne socjalne, ale miał. I zdał poszedł do Gosi. Biedny

Jarek miał mieszkanie błąd zrobił, że zdał to mieszkanie nie miał nikogo kto by mu doradził wtedy — piszą internauci.

Dokładnie tak mu mówiłem — odpowiedział Tomek, przyjaciel Jarka.

Reklama

Zobacz także: Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" tłumaczy się z rozstania z żoną: "Nie szło wytrzymać"

Zobacz także

Chłopaki do wzięcia/PolsatPlay