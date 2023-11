Reklama

Beata Tadla to obecnie jedna z faworytek do zdobycia Kryształowej Kuli w "Tańcu z gwiazdami". Dziennikarka z każdym odcinkiem coraz bardziej rozwija skrzydła - i to naprawdę widzą wszyscy - nie tylko widzowie, ale i jurorzy!

Ale niestety taniec to niebezpieczny sport - kontuzje i urazy są na porządku dziennym. I takiego urazu doświadczyła właśnie Tadla - co robił pas wokół jej żeber? (Beata Tadla doznała kontuzji na próbie do Tańca z Gwiazdami) Czy to coś poważnego? Posłuchaj co dziennikarce Party.pl powiedziała Beata Tadla!

Beata Tadla doznała urazu w "Tańcu z gwiazdami".

Jak się teraz czuje?