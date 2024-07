Szymon Hołownia będzie gościem kolejnego odcinka programu Karoliny Korwin Piotrowskiej "Magiel towarzyski" w TVN Style. Dziennikarz odkąd prowadzi "Mam talent" musi dementować plotki o tym, że odchodzi z show. Jak jest tym razem? Czy rzeczywiście pożegna się z rolą prowadzącego show?

Przez pierwsze trzy edycje odchodziłem co roku, ale to było męczące, na razie nie odchodzę z Mam talent. Ten program trwa, rozwija się, bo jest różnorodny, to nie jest program sfokusowany na tańczących i śpiewających - przekonuje Szymon.