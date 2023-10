Od kilku tygodni wszyscy żyjemy tematem koronawirusa. Popularna stała się akcja #zostańwdomu, która nawołuje ludzi do tego, aby nie chodzili po mieście i niepotrzebnie nie narażali innych na potencjalne zarażenie. Sporo osób na ten trudny czas zrobiło duże zapasy jedzenia. Jak to wygląda w przypadku Sylwii Lipki? Piosenkarka zdradziła nam, czy przygotowała się na te trudne chwile. Jednak jej zakupy to nic w porównaniu z tymi, które zrobił Rafał Maserak. Posłuchajcie sami!

Żałujecie, że zawieszono "Taniec z gwiazdami"?

