Sylwia i Mikołaj to para, której udało się zwyciężyć pierwsza polską edycję "Love Island". Jednak ich wygrana nie wszystkim się spodobała. Niektórzy internauci twierdzą, że... finał był ustawiony! Jak to możliwe? Okazuje się bowiem, że najbliższy przyjaciel Sylwii, który odwiedził ją w programie, jest również przyjacielem Karoliny Gilon! Czy to oznacza, że zwyciężczyni show i jej partner mieli fory u produkcji? Zobaczcie, jak na te zarzuty odpowiadają Sylwia i Mikołaj!

Reklama

Myślicie, że ta dwójka nie wygrała tylko dzięki głosom widzów?!

Instagram

Reklama

Zobacz także: Bardzo trudny quiz dla fanów "Love Island"! Sprawdź, jak dobrze poznałeś uczestników gorącego show