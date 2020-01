Sylwia i Mikołaj z "Love Island" na najnowszych zdjęciach mają kwaśne miny. Coś się między nimi popsuło?

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak to para, której udało się zwyciężyć pierwszą polską edycję "Love Island". Widzowie pokochali ich za naturalność oraz szczerość. Choć początkowo oboje nie byli sobą zainteresowani, później ich przyjaźń zamieniła się w coś więcej.

Po programie między Sylwią i Mikołajem również wszystko układało się jak najlepiej. Czy teraz coś się zmieniło? Na najnowszych zdjęciach wyglądają na przygnębionych...

Sylwia i Mikołaj z "Love Island" przechodzą kryzys?

Jeszcze niedawno pisaliśmy, że Sylwia i Mikołaj zdecydowali się na bardzo odważny krok. Podczas swojej wyprawy do Gambii, gdzie wyruszyli, aby pomagać potrzebującym, oboje podjęli ważną decyzję. Mikołaj i Sylwia adoptowali dwójkę dzieci: 6-letniego Keddy'ego oraz 5-letnią Serigne. Para zadbała o to, aby maluchom nie brakowało przyborów do szkoły, a także odpowiednich ubrań. Oboje byli bardzo dumni ze swojej decyzji.

Czyżby teraz między nimi coś się popsuło? Na najnowszych zdjęciach Sylwia i Mikołaj wyglądają na naprawdę przygnębionych. Nie uśmiechają się, nie tryskają energią tak jak zwykle. Czyżby to tylko chwilowe zmęczenie? A może między nimi coś się popsuło? Oceńcie sami!

Mamy nadzieję, że niebawem znowu zobaczymy ich uśmiechniętych!