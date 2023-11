Mimo, że to już dziewiąty odcinek „#Supermodelki Plus Size”, Zuza nadal nie potrafi uwierzyć w siebie. Nawet podczas sesji filmowej nie będzie umiała przełamać się i pokazać pełni swoich możliwości. A wydawać by się mogło, że poradzi sobie znakomicie grając w amatorskim teatrze. Czy, mimo braku wiary w siebie, Zuzie uda się zdobyć serca jurorów i dostać do finału?

Reklama

Półfinałowy odcinek „#Supermodelki Plus Size” już w środę 8 listopada o godzinie 20:40 w Telewizji Polsat.

Zobacz też: To była gorąca sesja w „#Supermodelka Plus Size”! Uczestniczki jako seksowne pin-up girls! Co się działo w 8. odcinku? Kto odpadł?

Zobacz także: Jak pokonać uczucie nieśmiałości?

Zuza mimo problemów przejdzie dalej?

Mat. prasowe

Reklama

Zuza uważa się za gorszą od innych.