W show „Supermodelka Plus Size” coraz goręcej. Po odejściu Julity i Kasi „Grażyny” atmosfera w domu znacznie się pogorszy. Dziewczyny obwinią Justynę o wyeliminowanie ich ulubienic. Ich zdaniem, to właśnie ona powinna odpaść, bo jest nieszczera i gra na uczuciach innych. Szczere rozmowy to nie wszystko, co nas czeka w 7. odcinku programu, bo zobaczymy też dwie niezwykle odważne sesje zdjęciowe - bez makijażu i całkiem nago! Które uczestniczki poradzą sobie z tymi wyzwaniami, a dla których będą to bariery nie do przekroczenia? Dowiemy się już w 7. odcinku, którego emisja odbędzie się w środę, 18 października, o godzinie 20:40 w Polsacie. A tymczasem zobaczcie zwiastun odcinka!

Sesja bez makijażu to już duże wyzwanie! Nie każda kobieta lubi pokazywać się w takim wydaniu

A to dopiero początek wyzwań w 7. odcinku "Supermodelka Plus Size"

