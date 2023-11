Na castingu do programu „#Supermodelka Plus Size” pojawi się polska Monica Bellucci! Awans Joanny, która tak bardzo zachwyciła jurorów, do kolejnego etapu jest oczywisty. Czy jednak obędzie się bez żadnych „ale”? Jej pojawienie się wywoła między jurorami prawdziwą burzę emocji.

Drugi odcinek „#Supermodelki Plus Size” już dzisiaj 13 września, o godzinie 20:40 w Telewizji Polsat.

Czy piękna Joanna ma szansę wygrać?

Piękna polska Monica Bellucci podzieliła fanów!