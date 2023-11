Przed nami siódmy odcinek programu "Supermodelka Plus Size". Widzowie Polsatu zobaczą kolejną odsłonę nowego show, w którym poszukiwane są modelki plus size. Czekają nas ogromne emocje związane z trudnym zadaniem, przed jakim musiały stanąć uczestniczki show. Dziewczyny wezmą bowiem udział w nagiej sesji. Wizja rozbieranych zdjęć doprowadzi niektóre z modelek do płaczu. Czy kandydatki na supermodelkę pokonają swoje bariery i zdecydują się pozować nago? Tego dowiemy się już dziś o godzinie 20:40!

Zobaczcie zwiastun 7. odcinka programu "Supermodelka Plus Size"!

W 7. odcinku zobaczymy nagą sesję uczestniczek "Supermodelka Plus Size".

