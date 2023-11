1 z 9

Jakiś czas temu trenerzy ósmej edycji programu "The Voice of Poland" spotkali się na planie spotu wizerunkowego, który będzie promował nową odsłonę muzycznego show TVP 2. Kolorowe stroje, drinki, świetna zabawa - właśnie w takim klimacie będzie utrzymana reklama programu. Jurorzy musieli więc stawić czoła wymaganiom i również ubrali się wystrzałowo! Spójrzcie tylko na Marię Sadowską w seksownej czerwonej sukience. Tomson i Baron oraz Piasek poszli w klasykę. Zaszalał za to Michał Szpak, nowy trener "The Voice of Poland". Młody wokalista ma bardzo wyrazisty styl, a więc i jego stroje są oryginalne i rzucają się w oczy.

Zobaczcie zdjęcia!

