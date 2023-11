Sylwia Madeńska to zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji "Love Island". Dziewczyna wygrała show Polsatu zyskując największą sympatię widzów. Wraz ze swoim ukochanym zgarnęła aż 100 tysięcy złotych! Teraz para musi odnaleźć się w rzeczywistości poza programem. Jak im to wychodzi?

Reklama

Zobaczcie najnowsze zdjęcia, na których Sylwia nie wygląda na zbyt szczęśliwą...

Sylwia i Mikołaj z "Love Island" po programie

Sylwia Madeńska na początku programu nie miała szczęścia do mężczyzn. Niemal każdy chłopak, z którym się wiązała, oszukiwał ją za plecami i dogadywał się z innymi uczestniczkami. Wszystko zmieniło się, gdy Sylwia zbliżyła się do Mikołaja. To przy nim mogła poczuć się pewnie. Ich uczucie narodziło się z prawdziwej przyjaźni, co spodobało się widzom. Między innymi dlatego dostali największą liczbę głosów.

Zobacz także: Mikołaj i Sylwia z "Love Island" już myślą o dziecku?! Pokazali wymowne zdjęcie...

Jak Sylwia i Mikołaj dogadują się poza programem? Początkowo zapewniali, że między nimi jest nawet lepiej niż w show. Ale najnowsze zdjęcia tancerki mogą budzić wątpliwości. Sylwia wygląda na nich na wyjątkowo smutną. Fotoreporterzy spotkali ją, gdy samotnie wychodziła z siłowni. Gdzie był wtedy Mikołaj? Czy oboje postanowili od siebie odpocząć? Zobaczcie zdjęcia i oceńcie sami!

Myślicie, że ich związek przetrwa próbę czasu?

Instagram