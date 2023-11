Śmierć Mii w Barwach Szczęścia

Jej przyjaciele będą w szoku - wszyscy poza Justinem (Jasper Sołtysiewicz). Bo on jako jedyny zachowa zimną krew i gdy na miejscu zjawi się policja, namówi resztę świadków do kłamstwa.

- Musimy mieć jedną wersję…

- Jaką wersję?

- Dlaczego Mia umarła! To była reakcja alergiczna na sezam…

Justin zadba o to, by śledczy nie połączyli go ze śmiercią nastolatki… ale jego misterny plan zburzy Kajtek (Jakub Dmochowski). Cieślak jako pierwszy chłopaka oskarży – gotów nawet złożyć zeznania na policji.

- Naprawdę nie masz sobie nic do zarzucenia? Nawet tego, że bawiłeś się jej uczuciami? Jej i Oliwki? (…) Dobrze wiem, jak traktowałeś dziewczyny! Podobała ci się rola lowelasa, który skacze sobie z kwiatka na kwiatek?!

- Przestań bredzić, po prostu dobrze się bawiliśmy! Sorry, zapomniałem, że ty nie rozumiesz, co to znaczy zabawa…

- Mia chyba też nie bardzo skumała?

- Jasne, zrzuć wszystko na mnie!

- A kto ją doprowadził do rozpaczy?!