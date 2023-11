Skandal w "Ameryka Express"? Za nami kolejny odcinek programu z udziałem gwiazd. W show zostały już tylko trzy pary, które trafiły do finału. Wczoraj z programem pożegnali się Tomasz Karolak i Jakub Urbański. Niestety, w 12. odcinku "Ameryki Express" doszło do dość zaskakujących wydarzeń, które oburzyły internatów. Co się stało?

Zaledwie kilka tygodni temu internauci ostro krytykowali program i uczestników "Ameryki Express" za to w jaki sposób wykonywali zadanie, w którym musieli całować obce im osoby. Pojawiły się zarzuty, że w show doszło do molestowania. Agnieszka Woźniak-Starak przeprosiła wówczas wszystkich widzów i przyznała wprost, że zastanawia się, czy dalej prowadzić "Amerykę Express". Niestety, po ostatnim odcinku show znów zrobiło się gorąco... Fani są zniesmaczeni karą, jaką musieli ponieść uczestnicy programu w jednej z konkurencji!

Uczestnicy programu wzięli udział w quizie, w którym musieli odpowiadać na pytania o Peru - ich odpowiedzi oceniała pewna starsza pani, która po dobrej odpowiedzi głaskała zawodników, a po błędnej... uderzała ich w twarz!

Jak na takie sceny zareagowali internauci?

No nie było to fajne dostać tak w twarz . Ta pani ma szczęście ze nie trafiła na innych ludzi bo mogłaby sie ździwć pomimo ze to program tel.

Bicie po twarzy - bardzo słabe. Schodzicie na psy.

Co to do cholery za zadanie z tą babą co ich po twarzach waliła.

PRZEGIELI ???????????????????????????? - komentują na Facebooku i Instagramie.