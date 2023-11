Żora Korolyov, choć nie bierze udziały w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", stał się niechlubnym bohaterem show. Tancerz w bardzo ostrych słowach opisał bowiem umiejętności taneczne nowych uczestników. Podważył także autorytet jurorów sugerując, że bezpodstawnie faworyzują niektóre gwiazdy. To wzbudziło sprzeciw osób związanych z "Tańcem z gwiazdami", na czele z Sandrą Kubicką. Modelka napisała do Żory prywatną wiadomość, w której nie szczędziła mu gorzkich słów. Tancerz postanowił ujawnić treść tej korespondencji.

Czy Sandra Kubicka żałuje słów, których użyła w stosunku do Żory? Zamierza go przeprosić? Zobaczcie, co powiedziała przed kamerami Party.pl!

Co sądzicie o zachowaniu Żory? Czy powinien w tak ostry sposób komentować swoich kolegów i koleżanki?

Sandra Kubicka nie ukrywa, że zabolały ją słowa Żory, ponieważ bardzo przykłada się do treningów i zależy jej na tym, aby wypaść jak najlepiej na parkiecie

