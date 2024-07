1 z 6

Michał Malitowski wraz z uczestnikami "Tańca z gwiazdami" świętował narodziny swojej córeczki. Wśród gości pojawili się Izu Ugonoh, Walerija Żurawlewa, Elżbieta Romanowska, Nikodem Rozbicki, Maciej Zakliczyński, Przemysław Modrzyński, Janja Lesar, czy Jacek Jeschke. Impreza obyła się w modnym warszawskim barze Lazy Dog i trwała do późnych godzin nocnych.

W tym dniu Lia kończyła pierwszy miesiąc, dlatego juror tanecznego show chciał spędzić wieczór ze swoimi przyjaciółmi. Narodziny córki to dla niego jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu i nie wyobrażał sobie, że może przegapić tak ważny moment. To dlatego nie pojawił się w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami". Zastąpił go wtedy Stefano Terrazzino, bo Michał chciał zająć się rodziną.

Juror twierdzi, że wspólna impreza nie wpłynie na jego późniejsze oceny w programie, bo większość tancerzy z show zna od lat i rywalizował z nimi na parkiecie w całej Europie. Po zakończeniu kariery zawodowej zajął się sędziowaniem. To jednak nie oznacza, że się odcina od dotychczasowych przyjaciół i nadal chętnie bawi się z nimi na mieście po programie. Zobaczcie zdjęcia z imprezy!

ZOBACZ: Michałowi Malitowskiemu i Joannie Leunis urodziła się córka Lija. Przypominamy ich piękną sesję!