Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan to zdecydowanie największe gwiazdy programu "Azja Express". Widzowie pokochali ich już od pierwszego odcinka wielkiego hitu TVN, a fani wciąż nie mogą pogodzić się z ich odpadnięciem. A jak udział Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana w "Azja Express" oceniła Roma Gąsiorowska? Żona Michała Żurawskiego w rozmowie z Party.pl przyznaje, że to właśnie ta para miała przed sobą najtrudniejsze zadanie w programie. Dlaczego?

Ja się przyglądałam tej parze, która już odpadła i miałam wrażenie, że oni mają najtrudniej. Dlatego, że mimo wszystko choćby nie wiem jakimi być już publicznymi osobami to pewne rzeczy, takie które są bardzo intymne, jakieś reakcje, zachowania w takich ekstremalnych sytuacjach, nie jesteś w stanie tego kontrolować w momencie, kiedy to jest tak bliska tobie osoba - mówiła Roma Gąsiorowska. Ludzie się z tego śmieją, komentują to. To jest bardzo trudne.