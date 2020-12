Udział Józefa w "Rolnik szuka żony" nie skończył się szczęśliwie. W trakcie trwania show pożegnały go Apolonia i Grażyna, a sam ostatecznie podziękował za udział Ewie. Podczas finałowego odcinka najstarszy z uczestników miał szansę wyjaśnić, głównie z Apolonią, wszelkie niejasności! O co mają do siebie wzajemny żal?

Spotkanie Józefa z kandydatkami zaczęło się dość... niemiło:

Okazało się, że to Józef ma żal do Apolonii:

Józef: Do Ciebie mam Apolonia żal, bo obiecywałaś być do końca, a Tyś mi uciekła tak szybko.

Apolonia: Przecież Ty nie dałaś mi ani jednej chwili, żeby być ze sobą, żeby zapytać coś o mnie. Dla mnie seksualność nie jest aż tak ważna, jak u Ciebie. Ten Twój dotyk już od początku mi się nie podobał, to był nie na miejscu.

Józef: [...] Nie było żadnej walki o mnie. Grażynka chciała, zależało jej na mnie, zależało jej żebym ją wybrał, Ewa tak samo, broniła mnie w niektórych sprawach, ale u Ciebie zero zainteresowania. Jak ja się chciałem zbliżyć, to mnie odpychałaś. Zastanawiałem się, to po co tu przyjechałaś?

Apolonia: No właśnie, dlaczego ja Cię odpychałam?

Józef: nie byłaś zainteresowana. Ja nie czuję, że przekroczyłem jakieś granice, jeśli coś takiego zrobiłem, to Cię przepraszam.[…]

Apolonia: Żeby skończyć już ten temat, to jeżeli znasz tą swoją odpowiedź sam, to tkwij przy tym, ja co miałam powiedzieć, to powiedziałam.