„Jaka to melodia” to jeden z najpopularniejszych polskich teleturniejów. W każdym z odcinków bierze udział trzech zawodników, których zadaniem jest rozpoznanie utworów muzycznych w określonym czasie oraz podanie ich tytułów. Program emitowany jest na antenie TVP1 nieprzerwanie od 4 września 1997 roku, a rolę jego gospodarza od początku pełni Robert Janowski. Wokalista twierdzi, że mimo upływu 20 lat wciąż uwielbia pracę na planie „Jaka to melodia?”.

– Nie znudziła mi się i nigdy mi się nie znudzi, to jest fajna robota. Uwielbiam muzykę, więc jak się ma z tym do czynienia na co dzień w pracy i można tym czarować, tak robimy od 20 lat – mówi Robert Janowski agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Czy mimo 20 lat pracy w tym samym miejscu Janowski nie zdecyduje niebawem, żeby odejść? Posłuchajcie co powiedział!

Robert Janowski o "Jak to melodia?"!