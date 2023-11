Największą niespodzianką 8. edycji „Tańca z gwiazdami" poza parą: Beata Tadla i Jarek Kret jest partnerka Kuby Wojewódzkiego czyli Renata Kaczoruk. Wydawało się, że ostra krytyka, jaka spadła na nią po tym,

co pokazała w programie „Azja Express”, zniechęci modelkę do podejmowania kolejnych prób robienia kariery w telewizji. Jak się jednak okazuje, ukochana Kuby Wojewódzkiego nie należy do osób, które łatwo się poddają.

Plotka głosi, ze Renacie bardzo zależało na tym, by pokazać swój talent taneczny, a do show trafiła dzięki temu, że Wojewódzki poprosił o to Ninę Terentiew.

Wydaje się to mało prawdopodobne, ale kto wie, Kuba nieraz pokazał, że dla „Renulki" jest gotów na wszystko.

W tej edycji show będzie mniej celebrytów, a więcej osób, które są fachowcami w jakichś dziedzinach. Renata wystąpi jako modelka – zdradza osoba z produkcji w najnowszym numerze magazynu „Party".

Czy Kaczoruk tym razem przekona do siebie widzów? Więcej czytaj w magazynie „Party".

Renata odpoczywa na drugim końcu świata przed treningami do „Tańca z gwiazdami"

Renata i Kuba odwiedzili m.in Australię i Filipiny

