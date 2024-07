Znamy kolejną gwiazdę programu "Agent"! Jak podaje fakt.pl, propozycję udziału w programie przyjął Rafał Maślak. Znany model dołączy do obsady show, w którym weźmie też udział Joanna Jabłczyńska!

Reklama

Wraca program Agent. Rafał Maślak weźmie udział w show!

Program TVN wraca na antenę stacji po 13 latach przerwy. Zmieni się nie tylko formuła programu - w show wezmą udział nie osoby z castingów, a gwiazdy. Dodatkowo programu nie poprowadzi, jak było przed laty, Marcin Meller, a Kinga Rusin! Uczestnicy już w styczniu pojadą na miesiąc do RPA, gdzie będą realizowane zdjęcia do programu. Przed Rafałem nie lada wyzwanie - model stawi czoła trudnym zadaniom na spryt i inteligencję. Czy to on zostanie Agentem i będzie miał za zadanie zmylić innych uczestników? Okaże się już wiosną, gdy program wróci na antenę TVN!

ZOBACZ: Wojna na klaty! Szymon Majewski pokazuje nagie zdjęcia i... wyzywa na pojedynek Rafała Maślaka!

Zobacz także

Rafał Jonkisz i Rafał Maślak na imprezie urodzinowej DJ-a Adamusa

Rafał Maślak w bieliźnie własnego projektu

Reklama

Rafał Maślak i Kamila Nicpoń na imprezie Dzień dobry TVN