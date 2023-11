Reklama

Już 2 marca, o godzinie 22:15 startuje nowość wiosennej ramówki Telewizji Polsat – „The Story Of My Life. Historia naszego życia". Katarzyna Montgomery spotka się ze znanymi parami, które połączyła miłość. Kim są jej pierwsi goście? Odpowiadamy! Bohaterami pierwszego odcinka „The Story Of My Life. Historia naszego życia" będą Radek Liszewski z żoną Dorotą. Radek i Dorota razem z prowadzącą Katarzyną Montgomery udadzą się w emocjonująca podróż w czasie i będą mieli wyjątkową okazję, by podejrzeć swoją wspólną przyszłość.

Zobaczcie fragment programu – album rodzinny pierwszej pary!

Radek i Dorota Liszewscy gośćmi premierowego odcinka "The Story Of My Life. Historia naszego życia".

Będziecie oglądać?