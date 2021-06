QUIZ z "Hotelu Paradise": Jak dobrze znasz wszystkich uczestników?! Sprawdź się!

Quizy z " Hotelu Paradise " macie opanowane do perfekcji! Jeżeli jeszcze jakimś cudem ich nie rozwiązywaliście, znajdziecie je tu oraz tu. Tymczasem czas pójść o krok dalej. Zastanawialiście się, do którego uczestnika z 3. edycji wam najbliżej? Przygotowaliśmy dla was krótki psychotest, po rozwiązaniu którego dowiecie się, którą z ulubionych postaci z 3. sezonu jesteście. Gotowi?

Quizy z " Hotelu Paradise " macie opanowane do perfekcji! Jeżeli jeszcze jakimś cudem ich nie rozwiązywaliście, znajdziecie je tu oraz tu. Tymczasem czas pójść o krok dalej. Zastanawialiście się, do którego uczestnika z 3. edycji wam najbliżej? Przygotowaliśmy dla was krótki psychotest, po rozwiązaniu którego dowiecie się, którą z ulubionych postaci z 3. sezonu jesteście. Gotowi? Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Krystian przez przypadek zdradził, kto wygra program?! Co na to produkcja?