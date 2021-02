Za nami pierwszy odcinek trzeciego sezonu "Hotelu Paradise". Po komentarzach, jakie widzowie zostawiali w sieci w trakcie premierowego odcinka, nie dało się nie zauważyć sympatii do słynnego "Pana Lektora". Jego kultowe teksty bawią widzów do łez już od pierwszego sezonu miłosnego show. Uwielbiany narrator nie zawiódł również i w nowej edycji show! Zobaczcie najzabawniejsze komentarze z pierwszego odcinka i spróbujcie odgadnąć, do zachowania którego uczestnika były przypisane! Zapraszamy do zabawy!

