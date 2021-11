QUIZ z 8. edycji "Rolnik szuka żony". Zwracasz uwagę na szczegóły? Sprawdź się!

Stanisław z "Rolnik szuka żony" zdecydowanie jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 8. edycji. W programie ma wizerunek zdystanowanego mężczyzny i wygląda na to, że nie wykazuje zainteresowania kandydatkami, które zaprosił do swojego gospodarstwa. Tymczasem rolnik w mediach społecznościowych chce zerwać z taką etykietką i publikuje wpisy, dzięki którym sprawia wrażenie sympatycznego czowieka z poczuciem humoru, co powoli doceniają widzowie programu "Rolnik szuka żony". Niedawno Stanisław wyznał, że nie mieszka w białym dworku, który został pokazany w programie i pokazał swoje mieszkanie. Teraz zdradził, na jakim etapie jest remont... Jeszcze dużo pracy przed rolnikiem! Stanisław z "Rolnik szuka żony" 8 pokazał kolejny etap remontu swojego mieszkania! Stanisław z "Rolnik szuka żony" niedawno zdecydował się za pośrednictwem Instagrama poinformować, że tak naprawdę nie mieszka już w białym dworku , który należy do jego rodziców, ale przeprowadził się do mieszkania 100 metrów od gospodarstwa. Nie, nie mieszkam w tym białym domu🤪. Przeprowadziłem się ponad miesiąc temu do starego budynku, który aktualnie remontuje. Mówiłem o tym wielokrotnie przed 🎥 ale chyba nie chciała tego usłyszeć ;) Na swoim najlepiej! - napisał jakiś czas temu Stanisław z "Rolnik szuka żony". Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Fan wbił szpilę Kamili po odcinku z randką. Odpowiedziała! Teraz rolnik pokazał nowe zdjęcia i zdradził na jakim etapie jest remont jego mieszkania. Wygląda na to, że jeszcze dużo pracy przed Stanisławem. Co ciekawe Elżbieta z 8. edycji już proponowała uczestnikowi pomoc ! Tymczasem jedna z internautek sugeruje, że rolnik jednak wybrał jedną z kandydatek. O co chodzi? Do...