QUIZ! Co wiesz o dziewczynach z "Hotelu Paradise 3"? Sprawdź się!

Fani " Hotelu Paradise 3 " nie tylko z zaciekawieniem oglądają każdy odcinek kontrowersyjnego programu, ale i bacznie śledzą losy jego uczestników po powrocie ze słonecznego Zanzibaru. Czyj związek przetrwał, kto z kim ma kontakt, a które relacje umarły śmiercią naturalną? Te pytania zdecydowanie najbardziej nurtują fanów hitowego show TVN7, którzy szczególnie przyglądają się Basi i Krystianowi. Ta dwójka od samego początku wzbudziła ogromne emocje i choć w "Hotelu Paradise 3" są nierozłączni, internauci uważają, że poza nim nic ich nie łączy! Jaka jest prawda? Kiedy pojawił się kolejny komentarz w ich sprawie Basia nie wytrzymała. Uczestniczka postanowiła powiedzieć całą prawdę, tylko, czy nie powiedziała za dużo? Basia i Krystian są razem po "Hotelu Paradise 3"? Komentarz uczestniczki Kiedy Basia wróciła do "Hotelu Paradise 3" fani nie kryli szczęścia, a reakcja Krystiana na jej widok dosłownie poruszyła widzów do łez. Okazało się jednak, że pomiędzy tą dwójką bardzo szybko doszło do kłótni i mimo zgody, oboje nie szczędzili sobie mocnych słów. Choć emisja programu wciąż trwa, jego uczestnicy od dawna znajdują się Polsce i uważają, by przypadkiem nie powiedzieć zbyt wiele. Czy jednak Basi się to udało? Kiedy dziewczyna postanowiła urządzić swoim fanom małe Q&A, czyli serię pytań i odpowiedzi na Instagramie, jeden z internautów stwierdził, że Basia wcale nie ma kontaktu z Krystianem i oszukuje swoich obserwatorów. Poruszona uczestniczka odpowiedziała na zaczepkę w bardzo emocjonalny sposób. Co tak naprawdę łączy ich po zakończeniu "Hotelu Paradise 3"? No to cię tu zaskoczę, bo mamy kontakt z Krystianem i to jest nasza wyłączna sprawa tak naprawdę. A po drugie nie siedzę non stop na Instagramie i nie...