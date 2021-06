PSYCHOTEST: W jakim programie randkowym powinieneś wziąć udział? "Hotel Paradise", "Love Island", a może "Rolnik szuka żony"?

Wiadomość o miłosnej relacji Basi i Krzysztofa z " Hotelu Paradise 3 ", mocno zaskoczyła fanów. Choć plotki na ten temat pojawiły się już jakiś czas temu, to jednak para zdecydowała się oficjalnie ogłosić swój związek dopiero w miniony wtorek, publikując na instagramowych profilach swoje oświadczenia w tej sprawie. Teraz do całej sytuacji odniósł się były partner Basi, z którym wygrała 3. edycję hitowego programu stacji TVN7. Jak z tym czuje się Krystian? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Hotel Paradise": Krzysztof i Basia potwierdzają związek! "Chcemy iść razem do przodu" "Hotel Paradise": Krystian zabrał głos na temat związku Basi i Krzysztofa Basia w "Hotelu Paradise 3" nie widziała świata poza Krystianem. Przez całe show byli jak papużki nierozłączki i wszystko wskazywało na to, że stworzą fantastyczny związek również po powrocie do Polski. Jak jednak wiadomo, tak się nie stało i chwilę po zakończeniu show, Basia i Krystian rozstali się. Niestety, pomimo prób z dwóch stron nie udało się. [...] Nie wiem, czy to czyjaś wina. Ja chodziłem na imprezy, Basia jest mniej imprezowa. Nie korzystałem wtedy z telefonu, nie odpisywałem. Ja nie chcę takiego związku, że muszę być ciągle pod telefonem. Ale tęsknie za nią, szczególnie teraz, bo mamy bardzo słaby kontakt. Oboje doszliśmy do porozumienia, mimo że było uczucie, które nas łączyło, może nawet łączy, ale ja jeszcze potrzebuję się wyszaleć. Basia mi nie potrafiła tego luzu dać - powiedział w rozmowie z Party.pl, Krysian. Basia jednak długo nie była singielką, bo jak już oficjalnie wiadomo, jest w związku z innym uczestnikiem 3. edycji "Hotelu Paradise", Krzysztofem! Wygląda na to, że są w sobie naprawdę zakochani! A jak do całej...