PSYCHOTEST. Którym uczestnikiem "Rolnik szuka żony" jesteś? Sprawdź do kogo ci najbliżej!

Ósma edycja "Rolnik szuka żony" powoli dobiega końca, jednak emocji wokół show wciąż nie brakuje! Choć już wiadomo, że jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników, Stanisław, nie zdecydował się na zbudowanie relacji z żadną ze swoich kandydatek, to jednak widzowie wciąż chętnie śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się okazało, Aleksandra, która była kandydatką Stanisława, prowadzi konto na Instagramie, na którym możemy zobaczyć, jak wyglądała kilka lat temu. Te zdjęcia Was z pewnością zaskoczą, bo Aleksandra naprawdę lubiła eksperymentować ze swoim wyglądem. Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Produkcja o Stanisławie: "Nie ma potrzeby brania udziału w programie" "Rolnik szuka żony": Spektakularne metamorfozy Aleksandry, kandydatki Stanisława! Aleksandra wystąpiła w ósmej edycji "Rolnik szuka żony", w której razem z Teresą i Roksaną, walczyła o serce Stanisława. Jak jednak wiadomo, żadnej z nich nie udało się zaskarbić uczuć rolnika, który po kilku dniach od zaproszenia dziewczyn na swoje gospodarstwo, postanowił odesłać je wszystkie do domu ! Wygląda jednak na to, że żadna z pań nie żywi do Stanisława urazy, bo od czasu do czasu w ich mediach społecznościowych pojawiają się wpisy, z których wynika, że do dziś przyjaźnią się z rolnikiem ! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Stanisław zaskoczył widzów: "Ten uśmiech mówi wszystko" Aleksandra zyskała ogromną sympatię widzów "Rolnik szuka żony", którzy teraz chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. Kandydatka Stanisława prowadzi swój profil już od dłuższego czasu, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak...