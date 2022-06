PSYCHOTEST. Którym uczestnikiem "Hotelu Paradise 5" jesteś? Wiktorią, Elizą, Kasprem a może Sevagiem?!

Choć udział w 5. edycji "Hotelu Paradise" zakończył się dla Karoliny złamanym sercem, sympatycy produkcji są przekonani, że prawdziwa miłość czekała na nią po wyłączeniu kamer. Czyżby była telewizyjna partnerka Kaspra znalazła szczęście u boku innego hotelowego przystojniaka?! W kuluarach aż huczy o jej zażyłości z Miłoszem, bohaterem poprzedniego sezonu miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki. Co na to główni zainteresowani? Karolina przerwała milczenie! "Hotel Paradise": Karolina i Miłosz są parą po programie? Udział w "Hotelu Paradise" miał dla Karoliny słodko-gorzki smak? Choć dziewczyna wyszła z programu z masą niezapomnianych wspomnień i wiernych przyjaciół, to nie znalazła w luksusowej willi w Panamie miłości. Jej były programowy partner, Kasper związał się z Laurą po zakończeniu "Hotelu Paradise" . Co więcej, chłopak niedawno w gorzkich słowach postanowił wypowiedzieć się na temat relacji z Karoliną. Czy po wyłączeniu kamer również romantyczna blondynka znalazła ukojenie w ramionach innego? Takie pytanie zadają sobie tysiące fanów randkowego formatu TVN7. Niektórzy nawet podejrzewają, że Karolina po powrocie do Polski związała się z innym kontrowersyjnym uczestnikiem poprzedniej edycji - Miłoszem. Jaka jest prawda? - Co łączy Cię z Miłoszem? - dopytują Karolinę fani na jej Instagramie. Takiej odpowiedzi z pewnością się nie spodziewali. - Mordeczko, co nas łączy? - odpisała na InstaStories Karolina, oznaczając Miłosza. - Chyba pozytywne nastawienie do życia i nie tylko - dodała tajemniczo. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Kasper gorzko o relacji z Karoliną. Powiedział jej o Laurze? Dwuznaczna odpowiedź Karoliny z "Hotelu Paradise" zamiast rozwiać wszelkie wątpliwości fanów, jeszcze bardziej podsyciła plotki na temat jej...