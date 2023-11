Półfinałowy odcinek „#Supermodelki Plus Size” już w środę - 8 listopada! Dowiemy się, które dziewczyny przejdą do wielkiego finału show, ale zanim dojdzie do ostatecznego wyboru, zobaczymy kulisy sesji zdjęciowej.

W dziewiątym odcinku „#Supermodelki Plus Size”, podczas sesji zdjęciowej autorstwa jednej z czołowych polskich fotografek – Marty Wojtal, uczestniczki wcielą się w bohaterki kultowych filmów. Joanna niczym Catherine Zeta Jones w „Masce Zorro” całkowicie zdominuje Zorro! Czy wizerunek femme fatale to ten, w którym Joanna nadal czuje się najlepiej?

Joanna jak Catherine Zeta Jones!